Vodafone raccoglie all’interno del carnet delle offerte attualmente attivabili dagli utenti una nuova soluzione da cogliere subito al volo, solo ed esclusivamente se vi ritrovate in uscita da Iliad o da un operatore virtuale. La Special 50 Digital Edition, infatti, non risulta essere attivabile a prescindere dalla provenienza, ma sarà legata esclusivamente ai suddetti operatori telefonici.

Il costo iniziale che l’utente dovrà sostenere, in corrispondenza anche della portabilità obbligatoria del numero originario, consiste esattamente in 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile. L’attivazione della promozione non comporta in nessun modo alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, in altre parole il consumatore potrà a tutti gli effetti decidere di abbandonare l’azienda quando vorrà, senza doversi preoccupare di penali o quant’altro.

Passa a Vodafone: grandi prezzi per tanti utenti

La Special 50 Digital Edition di casa Vodafone resta indiscutibilmente una delle migliori promozioni attualmente in commercio, al giorno d’oggi infatti permette di accedere a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque e SMS senza limiti, richiedendo in cambio il versamento di un contributo fisso pari a 7 euro al mese a tempo indeterminato.

Il canone dovrà necessariamente essere pagato tramite credito residuo della SIM ricaricabile, segnaliamo infatti che non sarà assolutamente necessario pagare tramite conto corrente, se proposto potrà essere considerata solamente una comodità in più.

L’attivazione della promozione, oltre che essere disponibile solo in versione operator attack, è possibile in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale e direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, fino a nuova indicazione.