Su Netflix passano, e continuano a passare, grandi serie televisive che attirano milioni di fan. Sono davvero tanti i titoli che sulla piattaforma streaming più amata da tutti hanno riscosso un immenso successo. Tra le serie più ambite ci sono sicuramente Stranger Things, Tredici e You. Abbiamo delle novità in merito che potrebbero interessarvi.

Netflix: le novità sulle serie TV Stranger Things, Tredici e You

Per quanto riguarda Stranger Things, era stata già annunciata una nuova stagione. Le riprese erano incominciate a marzo di quest’anno, successivamente interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus. Essendo che non è ancora sicuro quando terminerà il periodo di quarantena, non possiamo dire con certezza quando ricominceranno le riprese e, di conseguenza, quando potremo assistere alla nuova stagione di questa amatissima serie.

Nel caso di Tredici, il teen drama ha letteralmente stregato milioni di telespettatori e, fortunatamente per loro, abbiamo delle importanti novità. La seconda e la terza stagione hanno riscosso un ottimo successo tant’è che c’è stata la conferma per una quarta stagione. Non ci sono ancora notizie sicure per quanto riguarda il rilascio dei nuovi episodi ma, secondo le previsioni, la serie verrà trasmessa probabilmente nel periodo estivo/autunnale 2020.

Notizie simili a Stranger Things le abbiamo per You. Dopo due stagioni, anche la terza stagione del thriller psicologico sembra andare verso la conferma. Anche in questo caso, come è successo per Stranger Things, le riprese sono state interrotte a causa del Coronavirus. Al contempo però, sembra che la serie verrà comunque pubblicata nel 2021, secondo alcune recenti notizie.