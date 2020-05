L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare le proprie offerte Port In e Port In Est fino al prossimo 31 maggio 2020. Vi ricordo che l’operatore opera su rete Vodafone ad una velocità limitata.

Queste due offerte sono in commercio dallo scorso 1° settembre 2019 e partono da un prezzo di soli 7.90 euro al mese. Scopriamo insieme cosa offrono e il loro prezzo.

LycaMobile proroga le offerte Port In e Port In Est fino al 31 maggio 2020

L’offerta Port In prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico internet sotto rete 2/3/4G al prezzo di 7.90 euro al mese. Invece l’offerta Port In Est prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 minuti verso i numeri mobili e fissi dei Paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico internet al prezzo di 10.90 euro al mese.

Con Paesi dell’Unione Europea si intendono Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Ungheria.

Come anticipato precedentemente, l’operatore virtuale lavora sotto la rete Vodafone, ad una velocità limitata. Con velocità limitata si intende fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload. Non sono previsti costi di attivazione ma il cliente dovrà eventualmente pagare solamente il costo della nuova SIM ed una prima ricarica obbligatoria per coprire il primo mese dell’offerta. Per scoprire tutte le altre offerte o per avere maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.