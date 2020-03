L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare tutte le proprie offerte PORTIN, fino al prossimo 31 marzo 2020. Vi ricordo che queste offerte partono da soli 7.99 euro al mese.

Più precisamente sono due le offerte prorogate, la PORTIN e la PORTIN EST, che prevedono dei bundle diversi di minuti, SMS e Giga in base al prezzo che un utente è disposto a spendere. Scopriamo insieme i dettagli.

LycaMobile proroga le proprie offerte PORTIN fino al 31 marzo 2020

Iniziamo con l’offerta denominata PORTIN, che prevede minuti illimitati vero tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico internet sotto rete 4G alla massima velocità disponibile. Il tutto per 7.90 euro al mese per sempre. La seconda offerta invece, la PORTIN EST comprende lo stesso bundle della precedente con in più 100 minuti al mese di traffico voce verso i numeri dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada al prezzo di 10.90 euro al mese.

In Roaming UE saranno utilizzabili alle stesse condizioni nazionali 4 GB di traffico dati per l’offerta da 7.90 euro al mese e 5.5 GB di traffico internet per l’offerta che costa 10.90 euro al mese. La nuova SIM LycaMobile è venduta al prezzo di 0 euro o 5 euro con 5 euro di traffico incluso. Vi segnaliamo però che è sempre necessario effettuare una prima ricarica al momento dell’acquisto, il cui importo varia a seconda del venditore.

L’utente che dovesse trovarsi con un credito insufficiente al momento del rinnovo, avrà 48 ore di tempo per ricaricare la propria SIM Card e mandare nuovamente l’SMS con il codice della propria offerta. In caso di extrasoglia di Giga l’operatore non prevede alcun blocco della navigazione, bensì la connessione dati proseguirà al prezzo di 18 centesimi di euro per ogni singolo MB utilizzato. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.