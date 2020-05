Android: 4 app sono gratuite ma solo oggi, il Play Store impazzisce

Scegliere un dispositivo mobile piuttosto che un altro può risultare molto complicato. A volte l’indecisione arriva per via delle esigenze che il compratore ha, mentre altre volte è semplice imbarazzo della scelta. I principali sistemi operativi sono ad oggi due, per cui non risulta estremamente difficile compiere una scelta. A duellare ogni giorno tra di loro ecco infatti Android e iOS, due sistemi operativi che da anni se le danno di santa ragione ma senza inficiare sul reciproco operato.

Google ed Apple, rispettivi proprietari delle due piattaforme mobili in questione, hanno compiuto passi da gigante durante gli ultimi anni, riuscendo a raggiungere quantità di utenti incredibili. Il robottino verde, ovvero Android, detiene ad oggi oltre 2,5 miliardi di utenti sparsi per tutto il mondo, tutti difficilmente inclini a lasciare la piattaforma. Questo semplicemente perché i passi avanti compiuti da Google sono stati davvero tanti, portando stabilità e soprattutto risorse. Se prima Android veniva accusata di essere una piattaforma estremamente violabile, ad oggi sembra che tutti si concentrino su altro. Ogni smartphone con a bordo una delle versioni del OS americano risulta estremamente personalizzabile e questo è un aspetto che tutti amano.

Android regala solo per oggi 4 applicazioni e giochi a pagamento sul suo Play Store

Nella lista qui sotto trovate alcuni contenuti che il Play Store di Google ha scelto di regalare agli utenti pur essendo questi a pagamento.