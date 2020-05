L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, ha deciso di continuare a proporre la propria offerta che prevede, oltre alle chiamate, 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 5.99 euro al mese.

Vi ricordo che questa promozione è attivabile solamente dai clienti in portabilità che provengono da Iliad e altri gestori virtuali ad esclusione di Kena Mobile. Ricordiamoci insieme il bundle completo offerto.

ho.Mobile continua a proporre l’offerta con 70 GB a 5.99 euro al mese

L’offerta ho 5.99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico internet alla velocità massima di 30 Mbps in download e upload. Il prezzo è quello specificato precedentemente, ovvero 5.99 euro al mese per sempre. Il vantaggio di questo operatore è la rete utilizzata, quella 4G di Vodafone, nonostante la limitazione sulla velocità.

Vi ricordo inoltre che l’operatore non prevede costi extra o rimodulazioni, a differenza di tanti altri suoi colleghi. I servizi come “ti ho chiamato”, “segreteria telefonica” e molti altri sono inclusi nel prezzo dell’offerta e il roaming in Europa è gratuito. Per attivare l’offerta in questione potete recarvi direttamente sul sito ufficiale dell’operatore, compilando tutti i dati richiesti.

Dovrete inoltre scegliere se ricevere la SIM Card direttamente a casa, gratuitamente, oppure se andarla a ritirare immediatamente presso uno dei 30 mila punti convenzionati in tutta Italia. Una volta ricevuta la SIM, dovrete solamente inserirla all’interno del vostro smartphone e scaricare l’applicazione ufficiale dell’operatore per poterla attivare. Gli utenti che provengono da Tim, Vodafone e WindTre possono attivare l’offerta con minuti ed SMS illimitati e 50 GB al prezzo di 12.99 euro al mese, con 9 euro di attivazione e 0.99 centesimi per la SIM. Per tutte le altre informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.