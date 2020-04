Carrefour è impressionante, il suo ultimo volantino prova a superare in tutti i modi quanto proposto quotidianamente da Esselunga, arrivando a proporre alcuni dei migliori prezzi in circolazione sugli smartphone Android. Tutti gli acquisti potranno essere completati nei punti vendita fino al 3 maggio, sfruttando anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre alla possibilità di mettere le mani su modelli completamente sbrandizzati.

Il volantino Carrefour attualmente disponibile, come indicato poco sopra, potrà essere sfruttato solo ed esclusivamente in negozio; è bene ricordare che al momento l’utente si ritroverà a non avere la possibilità di accedere agli stessi prezzi anche sul sito ufficiale dell’azienda (è possibile utilizzarlo solo per la spesa da casa).

Volantino Carrefour: risparmio incredibile con le nuove offerte

Molti smartphone risultano essere in promozione e raggiungono prestazioni davvero di altissima qualità, senza dover richiedere all’utente spese particolarmente eccessive. Tra i migliori in circolazione non possiamo che annoverare iPhone 11 a 799 euro, Samsung Galaxy A51 a 349 euro, Samsung Galaxy A40 a 199 euro, Xiaomi Redmi 8 a 149 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Galaxy A71 a 459 euro, Huawei Y6 a 119 euro, Alcatel 1S a 99,90 euro e altri ancora.

Da non trascurare nemmeno il reparto wearable, molto interessante è la proposta dell’Amazfit GTR nella versione con quadrante da 47.2 millimetri, oggi in vendita a 149 euro.

Tutti i dettagli del volantino Carrefour discusso nel nostro articolo sono raccolti direttamente nelle pagine sottostanti.