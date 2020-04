Unieuro stupefacente, con questo volantino l’azienda cerca in tutti i modi di convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, senza minimamente spostarsi da casa propria, data la disponibilità di effettuare acquisti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Il volantino Unieuro rappresenta indiscutibilmente un caposaldo della rivendita di elettronica dell’ultimo periodo, al suo interno è possibile scovare tantissimi sconti tra cui gli utenti possono scegliere per risparmiare il più possibile. Potendo acquistare direttamente tramite l’e-commerce, è bene comunque ricordare che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi sempre gratuita, senza costi aggiuntivi, a patto comunque che il valore finale dello scontrino sia superiore a 49 euro.

Volantino Unieuro: tutte le offerte migliori con i prezzi più bassi

I prodotti più interessanti tra quelli attualmente in promozione sono sicuramente gli smartphone, in particolar modo annoveriamo Xiaomi Redmi Note 8T acquistabile al prezzo di 169 euro, passando ad ogni modo anche per Huawei Nova 5T o Oppo Reno 2Z in vendita a 299 euro.

Volendo invece puntare verso la fascia alta del mercato della rivendita di elettronica, non possiamo che annoverare l’ottimo Asus ZenFone 6, flip camera e Snapdragon 855 vi attendono a soli 399 euro, uno dei prezzi più bassi dall’effettiva data di lancio del prodotto sul mercato della telefonia mobile.

Per maggiori informazioni in merito ad un volantino Unieuro decisamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori, aprite subito le pagine seguenti.