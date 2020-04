La nuova offerta ho Mobile lascia davvero senza fiato gli utenti che necessitano di quantità abbondanti di Giga di traffico dati; e il low cost non si limita a stupire tutti soltanto per i contenuti della tariffa. L’operatore virtuale di Vodafone, infatti, modifica i vincoli previsti per l’attivazione delle sue promozioni, relativi al trasferimento del numero dal precedente operatore e ne consente l’attivazione a tutti, indipendentemente dal gestore da cui si effettua la portabilità del numero o dalla scelta di attivare una nuova linea.

ho Mobile: tutti possono richiedere l’offerta solo Giga!

Il low cost di Vodafone, ho Mobile, dunque, rivolge la sua nuova offerta solo Giga a tutti i nuovi clienti, i quali hanno così la possibilità di ottenere mensilmente 100 Giga di traffico dati in 4G Basic. Non sono incluse soglie di minuti ed SMS. Quindi, nel caso in cui fosse necessario effettuare chiamate si andrà incontro ad una spesa di 0,19 Euro al minuto; nel caso dei messaggi, invece, è previsto un costo di 0,29 Euro per ogni SMS inviato. I clienti che procedono con l’attivazione dell’offerta solo Giga vanno incontro ad un costo mensile di 12,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

L’attivazione della tariffa potrà avvenire entro il 15 Maggio ma non è da escludere una proroga della data di scadenza da parte del gestore. All’acquisto, che può essere effettuato nei punti vendita o tramite il sito http://www.ho-mobile.it, il gestore richiede una spesa iniziale di 22,99 euro, necessaria per ottenere la nuova SIM, la sua attivazione e la prima ricarica, dalla quale sarà sottratta la spesa prevista per il primo rinnovo.