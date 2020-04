Comet non vuole avere rivali in Italia, per questo motivo l’azienda ha recentemente deciso di lanciare una campagna promozionale quasi senza precedenti, tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad alcuni dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

L’interessato all’acquisto potrà accedervi indistintamente dalla provenienza o dalla regionalità, in quanto il volantino corrente risulta essere disponibile esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, non altrove o nei negozi fisici. Chi effettuerà una compravendita potrà ricevere la merce direttamente presso la propria abitazione senza spendere nemmeno un centesimo, la consegna a casa è gratis su tutti gli ordini superiori ai 49 euro.

Le offerte Amazon e tutti i codici sconto sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram, completate l’iscrizione gratis a questo link.

Volantino Comet: offerte a più non posso per ogni utente

Il rapporto qualità/prezzo del volantino Comet è veramente ottimo, uno dei migliori terminali in promozione è lo Xiaomi Mi Note 10; in vendita a 499 euro rappresenta uno dei punti saldi della fascia media del mercato mobile, proprio per le prestazioni e la capacità di realizzare ottime istantanee fotografiche.

Con un livello qualitativo leggermente inferiore incrociamo lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, oggi lo possiamo acquistare a 269 euro, ma non lasciatevi in nessun modo ingannare dal prezzo di vendita, la qualità generale va ben oltre le apparenze.

Il volantino Comet non finisce qui, tutti gli utenti si ritrovano a poter scegliere anche tra elettrodomestici, notebook, accessori per l’informatica o per la casa, ma sempre e soltanto con validità fissata direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.