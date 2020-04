Unieuro prova a riguadagnarsi lo scettro di migliore azienda del territorio, almeno per quanto riguarda la rivendita di elettronica, rilanciando la sfida alle dirette concorrenti, in particolar modo a Esselunga, la più agguerrita fra tutte.

Ancora per pochi giorni, esclusivamente sul sito ufficiale, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a prezzi incredibilmente interessanti ed appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, senza doversi minimamente muovere di casa. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere effettuati direttamente online, con spedizione gratis su ogni compravendita del valore superiore ai 49 euro.

Tutte le offerte ed i codici sconto Amazon sono sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, ISCRIVETEVI per scoprirli e risparmiare moltissimo.

Volantino Unieuro: tutti gli sconti sono fruibili solo online

I migliori sconti attivati online passano prima di tutto per i dispositivi afferenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, uno dei migliori in circolazione è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 169 euro, must-have per chi vuole il massimo con il minimo sforzo. Le alternative non mancano, sempre restando entro i 300 euro, si potranno anche acquistare Huawei Nova 5T e Oppo Reno 2Z, in versione completamente sbrandizzata.

Salendo di prezzo incrociamo Asus ZenFone 6, un best buy assoluto e top di gamma ormai decaduto a 399 euro, per finire poi sul nuovo Samsung Galaxy S10 Lite, acquistabile con il pagamento finale di 599 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro discusso nell’articolo, nonché per scoprire direttamente ogni singolo sconto della campagna, aprite subito le pagine che trovate qui sotto.