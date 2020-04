Trony è stupefacente e riesce a battere MediaWorld con il lancio di un volantino davvero tra i più interessanti del periodo, tutti i consumatori si ritrovano ad avere la possibilità di accedere a tanti sconti, anche se è necessario affrettarsi, è in scadenza oggi.

La campagna promozionale citata direttamente nel nostro articolo, è importante ricordarlo, non risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, ma è fruibile solo ed esclusivamente nei punti vendita delle regioni Sicilia e Calabria. Gli utenti residenti nelle vicinanze di uno dei punti vendita potranno telefonare al negozio, o contattarlo via WhatsApp/sito ufficiale, per richiedere la consegna di un prodotto in particolare. I metodi di pagamento accettati non cambiano, ma si integrano soltanto con il bonifico bancario anticipato.

Volantino Trony: risparmiare è davvero più facile

Il prodotto di cui consigliamo l’acquisto è sicuramente lo Huawei Nova 5T, uno smartphone attualmente in vendita a 349 euro ed in grado di garantire prestazioni decisamente superiori alle più rosee aspettative.

La richiesta cala leggermente per l’Oppo A9 2020, come anche la qualità generale, ma i 199 euro necessari per il suo acquisto sono sicuramente ben spesi. Stesso discorso per quanto riguarda lo Huawei P30 Lite, oggi è in vendita a 239 euro, e promette prestazioni in linea con la fascia indicata.

Tutte le offerte del volantino Trony possono essere scoperte nelle pagine sottostanti e più precisamente sul sito ufficiale dei soci in questione, non dimenticate ad ogni modo le limitazioni discusse in precedenza.