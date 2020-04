Continua ad essere di stretta attualità l’emergenza Coronavirus. Uno degli effetti secondari della pandemia ha caratterizzato anche WhatsApp. Nel corso delle settimane precedenti, gli sviluppatori della chat hanno fatto emergere possibili criticità sulla tenuta del servizio con una particolare attenzione ad un eventuale crash dei server.

WhatsApp ed i messaggi spam: arriva finalmente la svolta

I messaggi relativi al Covid-19 continuano a farla da padrona su WhatsApp. Tra fake news e notizie di poco valore scientifico, sulla piattaforma vi è stata una vera e propria esplosione per i messaggi spam.

Dopo alcune settimane particolarmente critiche, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di intervenire per risolvere questo dilagante problema. Il team della chat si è dato da fare in primo luogo per evitare la diffusione di quelle catene da cui provengono comunicazioni fasulle che parlano di presunte teorie di complotto o di farmaci miracolosi.

Per evitare una diffusione limitata ma non certo secondaria delle fake news, inoltre, WhatsApp ha deciso di imporre un ulteriore limite alle sue conversazioni. Da alcuni giorni, gli utenti potranno inoltrare uno medesimo messaggio solo ad un contatto per volta. La scelta dei tecnici è stata quella di rendere più difficile l’inoltro dei messaggi. Basti pensare che sino a qualche settimane fa era possibile convivere uno stesso testo o anche un file multimediale con cinque contatti contemporaneamente.

Con tali strategie WhatsApp cerca di impedire la diffusione delle fake news per l’emergenza Covid. Tuttavia, tali restrizioni potrebbero resistere anche quando il pericolo Coronavirus sarà definitivamente superato in tutto il mondo.