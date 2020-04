Ultimamente sono emersi in rete i primi leak inerenti i progetti CAD di iPhone 12, il telefono che costituirà la nuova punta di diamante di Apple, a sorprendere oltre al modulo cam posteriore, è stata la tacca presente sul frontale, che mostra delle dimensioni notevolmente inferiori rispetto a quelle precedenti pur mantenendo tutte le funzionalità che conosciamo.

Com’è possibile ?

Osservando bene il progetto emerge come le componenti che già conosciamo hanno mantenuto la loro presenza all’interno della tacca, infatti abbiamo il sensore di luce ambientale al centro con ai lati la fotocamera frontale e sensore di prossimità rispettivamente a destra e a sinistra. Alle estremità laterali abbiamo fotocamera a infrarossi e proiettore Dot.

Ora dunque viene spontaneo chiedersi come sia possibile ridurre le dimensioni della tacca mantenendo invariate le funzionalità della stessa, bene a quanto pare Apple avrebbe intenzione di usare un trucco usato già da molti produttori, ovvero quello di spostare lo speaker per le chiamate in alto riponendolo al di sotto della cornice che delimita il display.

In realtà Apple aveva già espresso la sua intenzione di produrre un iPhone interamente senza notch, solo che molto probabilmente dovremo aspettare l’iPhone ancora successivo al prossimo, dal momento che non tutti i sensori integrati sono in grado di funzionare al di sotto del display.

Però è troppo presto per parlare dei piani di Apple per il 2021, per ora non rimane che attendere la presentazione in autunno che stando a quanto trapelato, porterà a 4 modelli di iPhone nuovi, due entry level e due più alti gamma.