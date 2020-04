Il volantino Unieuro cerca di superare le offerte delle dirette concorrenti, in particolar modo della rivale di sempre MediaWorld, arrivando a lanciare sconti quasi mai visti prima, offrendo nel contempo la possibilità di approfittare degli ottimi prezzi direttamente da casa.

Solamente oggi, 19 aprile, sul sito ufficiale è stata attivata una campagna promozionale piena zeppa di offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ed appartenenti alle più svariate categorie merceologiche. Gli acquisti, come potete immaginare, possono essere effettuati solamente online sul sito, la consegna a casa è gratuita su ogni ordine effettuato.

Volantino Unieuro: queste sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

Il volantino Unieuro integra tante offerte da non mancare assolutamente, a partire dallo Xiaomi Mi Note 10, uno dei device più richiesti ed apprezzati per la presenza di ben 5 sensori fotografici nella parte posteriore, oltre comunque ad essere in grado di fornire ottime prestazioni complessive, se considerato il prezzo finale di 499 euro.

L’alternativa proposta dalla campagna è rappresentata dal Samsung Galaxy S10+, oggi risulta essere in vendita a 639 euro, ma è doverosa una precisazione. Indubbiamente l’appeal generato dal device è elevato, tuttavia è ritenuto più sensato investire un centinaio di euro in più per mettere le mani sul modello, si avrà l’occasione di sfruttare componenti più recenti, nonché di ricevere aggiornamenti più rapidi e garantiti.

