Dalla città alla campagna, passando per mari e monti, milioni di italiani sono al momento alle prese con le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus e alla necessità di contenere al massimo i contagi.

La permanenza a casa, però, implica la necessità di disporre di una buona connessione internet, non solo per lo svago necessario in un periodo più rilassante per certi versi, ma anche per sostenere attività da remoto come la didattica a distanza o lo smartworking.

D’altra parte, non tutti i cittadini possiedono una rete tale da supportare queste esigenze. Per quanto importante e per molti aspetti rivoluzionaria in termini di stabilità e velocità, la fibra ha purtroppo il grosso limite della territorialità nell’installazione. Questo implica che molti cittadini non siano serviti dalla fibra e pertanto debbano cercare altre soluzioni per restare comunque connessi.

Manca la Fibra? Nessuna paura con le offerte 4G degli operatori italiani

A secondo dell’operatore di preferenza ci sono molte offerte differenti, che si adattano alle varie esigenze dei clienti.

Tim

Partiamo da quest’operatore italiano, che mette a disposizione alcune offerte per garantire la connessione di tutti i dispositivi presenti in casa, garantendo la qualità della rete TIM anche in versione hotspot:

Supergiga 50GB: con quest’offerta si ottengono 50 GB di internet in 4G al costo di 13,99 euro al mese;

con quest’offerta si ottengono 50 GB di internet in 4G al costo di 13,99 euro al mese; Internet 100 GB: TIM offre con la seguente promo ben 100 GB di internet in 4G al costo di 49,99 euro una tantum per un periodo di 6 mesi.

Le offerte appena analizzate possono essere attivate su qualsiasi SIM dell’operatore, che può essere utilizzata dal proprio smartphone oppure essere inserita in un router portatile (una specie di “saponetta”), venduta separatamente, il cui costo corrisponde a 79,99 euro. Laddove si decidesse di acquistarla, si potrebbe beneficiare di uno sconto di 50 perché andrebbe associata ad una delle offerte su citate.

WindTre

Dalla fusione delle due compagnie è nata la Top Quality Network di WindTre, che in questo periodo offre ai clienti una vantaggiosa oppportunità, corredata di router Wi-Fi già incluso. Si tratta di Cube Large, tariffa attivabile al costo di soli 12,99 euro al mese, che offre 100 GB di internet in 4G. Nel costo mensile è incluso anche il router portatile WebCube 4G+ con il quale è possibile trasformare la rete 4G in WiFi per tutti i dispositivi della casa.

Vodafone

L’operatore rosso non poteva mancare nella schiera di gestori aventi predisposto soluzioni per la connettività 4G. La sua offerta consta di un piano, il Total Giga Digital, che al costo di 10 euro mensili offre 30 giga al mese in 4G da sfruttate in Hotspot. La seguente tariffa comprende inoltre, al costo di 1 euro una tantum, il router portatile “Mobile WiFi” che permette di trasformare la rete 4G in rete WiFi, permettendo di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.