Il Play Store è un luogo ricco di app di ogni genere. Così ricco che, spesso e volentieri, si fatica a trovare applicazioni realmente adatte per i più piccoli, essendo lo smartphone ormai diventato uno dei principali strumenti di svago per bambini, che sempre più spesso preferiscono questo dispositivo ad un cartone animato o ad un vero e proprio giocattolo.

Per facilitare la ricerca, Google ha deciso di allestire una nuova scheda Bambini sul Play Store che raccoglie tutte le app “Approvate dagli insegnanti”, che sono educative e divertenti al tempo stesso. Per fare ciò, il colosso di Mountain View ha collaborato con esperti accademici e insegnanti, tra cui, in particolar modo, con Joe Blatt (Harvard Graduate School of Education) e la dottoressa Sandra Calvert (Georgetown University).

Le app sono classificate in base a fattori come l’età, la qualità dell’esperienza, l’apprendimento ed il divertimento. Tutte queste informazioni vengono elencate nella scheda “Perché”, che aiuta i genitori a determinare se quella determinata app è adatta per il proprio figlio. Le app “Approvate dagli insegnanti”, non solo vengono raggruppate nell’apposita scheda Bambini del Play Store, ma sono anche contrassegnate da un particolare badge.

Ora, ci sono diverse opzioni per filtrare la ricerca in modo tale che il Play Store fornisca esclusivamente app per bambini “Approvate dagli insegnati”. Anzitutto, è possibile sfogliare direttamente l’apposita sezione dedicata, ovvero la nuova scheda Bambini. In secondo luogo, è possibile digitare “Approvato dall’insegnante” nella barra di ricerca per ottenere tutte le app contrassegnate dal badge.

La nuova scheda Bambini con app “Approvate dagli insegnati” verrà implementata negli Stati Uniti nei prossimi giorni, per poi arrivare nelle prossime settimane (o mesi) anche in altri Paesi.