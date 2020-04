Euronics sta per chiudere un’ottima campagna promozionale a disposizione di ogni consumatore direttamente sul sito ufficiale, quindi raggiungibile senza doversi minimamente muovere dalla propria abitazione. I prezzi bassi coinvolgono tutte le categorie merceologiche, dagli smartphone, passando poi per elettrodomestici o prodotti afferenti al mondo dell’informatica.

Il volantino Euronics parte proponendo una soluzione molto speciale e sicuramente apprezzata dal consumatore finale, la consegna gratuita presso il domicilio; indipendentemente dalla spesa effettuata, infatti, il compratore avrà la possibilità di ricevere la merce a casa senza dover minimamente spendere nemmeno un centesimo. Le offerte elencate poco sotto, e raccolte nel link inserito nell’articolo, hanno scadenza alla mezzanotte odierna, 19 aprile 2020, con validità esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda.

Tutte le offerte Amazon ed i codici sconto sono disponibili sul nostro canale Telegram, iscrivetevi gratis a questo link.

Volantino Euronics: le offerte fanno drizzare i capelli agli utenti

Il volantino Euronics vuole in tutti i modi avvicinarsi ad ogni porzione di utenti sul territorio nazionale, per questo parte offrendo la possibilità di richiedere lo Xiaomi Redmi Note 7 a 149 euro, un ottimo rapporto qualità/prezzo, sebbene comunque il modello in questione non sia tra i più recenti tra quelli disponibili sul mercato della telefonia mobile.

D’altronde la campagna strizza ad ogni modo l’occhio anche ai top di gamma del settore, non dimentichiamo appunto la presenza di Huawei P30 Pro acquistabile con un esborso di 699 euro, arrivando addirittura a poter mettere le mani su un buonissimo iPhone 11 da 819 euro.

Conoscete e scoprite ogni singola offerta del volantino Euronics direttamente sul sito ufficiale, ma ricordate che è in scadenza nella giornata odierna, avete ancora poco tempo.