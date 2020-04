Al fine di garantire un ambiente in cui gli utenti possano sempre sentirsi sicuri, TikTok ha annunciato che, a partire dal prossimo 30 Aprile, la funzione di Messaggi Diretti sarà disponibile solo per gli utenti che hanno un’età maggiore di 16 anni, per cui chi non ha ancora compiuto i sedici anni non potrà più inviare né ricevere messaggi.

TikTok, un ulteriore passo in avanti per tutelare i più giovani

Si tratta, questa, di una decisione che l’azienda avrebbe compiuto per tutelare l’utenza più giovane e garantire loro un’esperienza più sicura. TikTok, infatti, è un Social particolarmente diffuso tra i più giovani, che utilizzano questa piattaforma per esprimere la propria creatività e, perché no, creare delle nuove amicizie. Ma proprio come un qualsiasi altro servizio Online, non si esclude la possibilità che il Social possa essere utilizzato anche da malintenzionati e possa divenire un luogo di abuso.

“I Messaggi Diretti sono uno strumento fantastico, che permette alle persone di fare nuove amicizie e nuove conoscenze in qualunque luogo al mondo: ci rendiamo conto, tuttavia, che questa potenzialità positiva può prestarsi ad abusi” – commenta Cormac Keenan, Head of Trust and Safety TikTok, EMEA. “Ecco perché l’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a mettere in atto protezioni proattive sempre più solide, che proteggano i membri più giovani della nostra community”.

Questa è solo una delle misure che TikTok ha deciso di mettere in atto per garantire la sicurezza dei suoi utenti. Negli scorsi mesi, il Social ha attivato il Collegamento Famigliare, che permette ai genitori e a tutori di minori di gestire l’esperienza su TikTok degli adolescenti, consentendo loro di stabilire alcune impostazioni e parametri direttamente dal Centro di Controllo Applicazione; e realizzato video della serie You’re in Control, per illustrare agli utenti come attivare opzioni come i filtri ai commenti, l’account privato, le limitazioni ai duetti e altre funzionalità per configurare l’esperienza più adatta a loro.