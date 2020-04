Expert senza rivali in Italia, grazie all’ultimo volantino lanciato dal socio Gaer fino al 3 maggio, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere pochissimo, ottenendo nel contempo la spedizione completamente gratuita.

L’ultimo trend messo in atto dai rivenditori di elettronica consiste nel lancio di campagne promozionali localizzate in determinate aree del territorio (non quindi sul sito ufficiale), con consegna direttamente dal negozio più vicino alla residenza. L’utente interessato all’acquisto, infatti, non deve fare altro che telefonare a quest’ultimo, indicare il prodotto desiderato, ed attendere che un addetto provveda a portarvelo a casa; i metodi di pagamento accettati sono bonifico bancario, carta di credito/bancomat ed ovviamente contanti.

Volantino Expert: ottimo rapporto qualità/prezzo su tutto

Gli smartphone sono come al solito il fulcro centrale di ogni campagna promozionale, gli utenti possono pensare di acquistare uno Huawei Y6S a 129 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 299 euro, Samsung Galaxy A51 a 319 euro, Huawei P30 a 449 euro, Asus ZenFone Live a 99 euro, Galaxy A40 a 199 euro, Galaxy S10 Lite a 599 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro o Galaxy A71 a 449 euro.

Queste offerte sono fruibili anche con Tasso Zero e pagamento rateizzato direttamente tramite il conto corrente, per richiederlo sarà necessario prima di tutto spendere almeno 320 euro (anche cumulativo di più prodotti), oltre a presentare le giuste credenziali di affidabilità creditizia. Tutti i dettagli sono disponibili nel punto vendita Gaer più vicino alla vostra residenza, ricordate che gli acquisti non sono effettuabili online sul sito.