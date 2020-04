Le piattaforme di streaming online Netflix e Disney Plus sembrano essere quelle più apprezzate dai consumatori insieme alla piattaforma di musica in streaming Spotify. Possedere tutte e tre i servizi per molti è troppo costoso, ma fortunatamente ci sono dei metodi alternativi per risparmiare notevolmente sull’abbonamento mensile di ognuno.

Spotify, Disney Plus e Netflix a un costo basso: ecco cosa fare

I consumatori interessati possono usufruire di tutti e tre i servizi sostenendo un canone mensile totale molto basso adoperando un metodo innovativo e legale. Innanzitutto è necessario creare un account di Netflix e attivare l’abbonamento mensile Premium che ha un costo mensile di 14,99 Euro e offre la possibilità di usufruire del suo servizio su quattro schermi in contemporanea. Una volta attivato l’account i consumatori devono soltanto condividerlo con altre tre persone per sostenere un costo mensile di 3,70 Euro circa.

Lo stesso procedimento vale per Spotify, soltanto che è necessario attivare l’abbonamento For family perché consente di usufruire del servizio su sei differenti dispositivi, ma in contemporanea. Anche in questo caso il costo mensile da sostenere è pari a 14,99 Euro, ma è possibile versare 2,50 Euro ciascuno condividendo l’account con altre cinque persone.

Infine, è possibile attivare anche un account per Disney Plus sostenendo un abbonamento mensile di 6,99 Euro e possedere quattro schermi in contemporanea. In questo caso i consumatori devono trovare altre tre persone con cui condividere lo stesso account.

Con questo metodo non è più necessario privarsi di qualche piattaforma per sceglierne una sola. Un ottimo metodo anche per passare del tempo in questa quarantena.