La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente introdotto dei nuovi ed interessanti contenuti all’interno del proprio catalogo del servizio in streaming Prime Video.

Il servizio in questione è contenuto all’interno, insieme a tantissimi altri, del pacchetto in abbonamento Prime. Vi ricordo che potete richiedere un periodo di prova gratuito di 30 giorni prima di decidere se sottoscriverlo o meno. Scopriamo ora insieme i nuovi contenuti.

Amazon Prime Video inserisce dei nuovi contenuti

Il colosso di Jeff Bezos ha appena annunciato l’arrivo all’interno del proprio catalogo di altri 4 film, tra cui Bombshell, la voce dello scandalo e di un concerto live. Il film Bombshell non ha fatto in tempo ad arrivare nelle sale di tutto il mondo che ora è approdato anche sulla piattaforma di streaming, addirittura prima del previsto. Il film in questione è disponibile proprio da oggi, venerdì 17 aprile 2020.

Al suo interno troviamo un cast spettacolare, Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie e racconta la storia di un gruppo di donne che decide di denunciare il capo di Fox News, Roger Alies, a causa del suo comportamento sessista e dei continui abusi di potere. Il film è basato su una storia vera. Sempre oggi, 17 aprile 2020 arriva sulla piattaforma anche il film Cosa mi Lasci di Te, altra storia vera che racconta del viaggio di Jeremy Camp.

Nella notte tra il 18 ed il 19 aprile sarà proprio Amazon Prime Video a trasmettere il concerto live One World: Together At Home, evento speciale annunciato da Global Citizen e dalla World Health Organization. Lo speciale andrà in onda alle ore 2.00 di domenica 19 aprile, orario italiano. Da venerdì 24 aprile 2020 sarà invece disponibile il film Il Principe Dimenticato, storia di Djibi, un papà single, la cui vita intera gira intorno alla propria figlia di 8 anni, Sofia.