Ci siamo: la 92esima edizione della Notte degli Oscar è ormai alle porte e di conseguenza i membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno iniziato a votare le loro preferenze. Si tratta di oltre 8000 membri provenienti grossomodo da tutto il mondo (benché la maggioranza di essi sia naturalmente americana) tramite la votazione online.

Come funziona la votazione e quando sarà il grande l’evento

Questo è il primo anno in cui le votazioni avverranno elettronicamente, dato che fino allo scorso anno, a ciascun membro veniva inviata una scheda cartacea da compilare e poi rispedire al mittente. Ma come funzionano queste votazioni? Solo nel caso del miglior film, i votanti devono stilare una lista delle proprie preferenze, in ordine da 1 a 9. Per le rimanenti 23 categorie, invece, potranno votare un’unica preferenza su 5.

Anche quest’anno non ci sarà un presentatore ufficiale per la Notte degli Oscar, che si terrà nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, al Kodak Theatre di Los Angeles. Vi ricordiamo i candidati tra le categorie più importanti qui di seguito:

Miglior Film

Le Mans ’66 – La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

Miglior Regia

The Irishman – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

1917 – Sam Mendes

C’era una volta… a Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho

Migliore Attrice protagonista

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan – Piccole Donne

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Migliore Attore protagonista

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio – C’era una volta… a Hollywood

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – I Due Papi

Le votazioni si concluderanno martedì 4 Febbraio alle ore 17 (orario di Los Angeles) e da quel momento partiranno i conteggi.