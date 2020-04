Il settore dell’automobile sta vivendo un periodo di transizione verso un futuro decisamente più eco-friendly e green, nell’idea infatti di vedere diffusi in tutto il mondo i motori elettrici in grado di garantire zero emissioni ed un impatto ambientale decisamente ridotto rispetto a quanto stiamo vedendo oggi con il motore diesel.

Nonostante la via sia già stata ampiamente definita, gli utenti preferiscono ancora il termico all’elettrico per una serie di motivi che, stando a quanto possiamo osservare quotidianamente, possono risultare ancora abbastanza condivisibili dalla maggior parte di noi. I punti che andremo a raccontarvi sono una raccolta dei pensieri dei consumatori, non rappresentano le opinioni di TecnoAndroid o del suo staff.

Diesel vs Elettrico: ecco i motivi che spingono gli utenti