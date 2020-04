Contatori modificati con un magnete, il trucco illegale per risparmiare

Gli italiani sono un popolo ingegnoso, ma lo sono anche quando non dovrebbero esserlo. Infatti sono tanti gli escamotage che in Italia hanno escogitato pur di provare ad ingannare la legge in merito ai pagamenti delle utenze. Più precisamente si tratta dei contatori, i quali spesso vengono modificati proprio per non pagare l’intera erogazione del servizio.

Questo fenomeno in realtà è conosciuto da diverso tempo, anche se qualcuno ormai ne aveva sentito parlare sempre di meno. Gli ultimi mesi, prima del coronavirus, hanno però messo in evidenza diverse persone che sono riuscite ad infrangere la legge manomettendo il loro contatore. A quanto pare questi avrebbero utilizzato un metodo molto semplice, il quale potrebbe essere replicato da chiunque in qualsiasi momento. Le forze dell’ordine però sono intervenute con ispezioni e bloccando coloro che hanno infranto la legge.

Contatori modificati per pagare le bollette molto di meno rispetto al consumo reale, ecco come facevano

Che sia un contatore del gas, dell’acqua o dell’elettricità, coloro che hanno intenzione di modificarlo non hanno alcun tipo di problema. Come le forze dell’ordine hanno potuto constatare, basta fare un giro su internet per scoprire i metodi migliori di manomissione dei contatori.

Il più utilizzato soprattutto negli ultimi mesi è stato quello del magnete, il quale deve essere necessariamente di grande potenza. Apponendo uno di questi al contatore, il giro rallenterà e di conseguenza verrà segnato un valore sballato rispetto quello che dovrebbe essere il valore reale del consumo. In alcuni casi addirittura i contatori sono rimasti bloccati per svariati giorni. In seguito a perquisizioni sono stati trovati oggetti per la manomissione che in realtà provenivano anche da addetti ai lavori che a questo punto si presume prendessero mazzette.