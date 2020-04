Anche la nota applicazione di Pokémon Go si adatta alle direttive per limitare la diffusione del Coronavirus cambiando le regole di gioco in questo momento dove tutti devono rispettare la quarantena. Niantic, infatti, pubblicando una comunicazione ufficiale dichiara ai suoi utenti: “La nostra priorità è garantire la sicurezza e il benessere della nostra community. Per quanto preferiremmo non dover mai rinviare o annullare un evento, abbiamo deciso di rinviare, annullare e/o modificare gli eventi nel gioco e adattare alcune funzionalità che possano garantire la sicurezza degli Allenatori permettendo loro di continuare a utilizzare Pokémon Go”.

Insomma, delle ottime notizie per i players visto che possono comunque trovare dei nuovi Pokémon stando a casa.

Pokemon Go modifica le sue regole adattandosi alla quarantena: ecco quali sono le novità

Niantic ha deciso di apportare delle modifiche nel suo gioco, necessarie per i players in questa situazione. Ad esempio, nell’ambito delle modifiche apportate di Pokémon Go spiccano i seguenti cambiamenti: