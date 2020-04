MediaWorld vuole sorprendere Uniero e tutta la concorrenza, per questo motivo ha deciso di lanciare più campagne promozionali nello stesso periodo, presentando corrispettivamente anche una lunga serie di sconti su svariate categorie merceologiche.

L’azienda è da sempre stata la regina del Tasso Zero, di conseguenza anche oggi l’utente potrà richiedere una rateizzazione senza interessi, con pagamento diretto tramite il proprio conto corrente bancario, per ogni spesa superiore ai 199 euro. Tutte le compravendite dovranno essere effettuate solo online sul sito dell’azienda con consegna gratuita presso il domicilio, ad oggi non ci è ancora dato modo di sapere quando effettivamente i punti vendita verranno aperti al pubblico.

MediaWorld: ecco il volantino che tutti stavamo aspettando

La campagna promozionale principe del volantino MediaWorld promette tanti sconti suddividendo i prodotti in relazione all’utilizzo nel corso della giornata, di conseguenza si possono trovare i device adatti per lo smart working, gli smartphone, per la prima colazione, per il benessere personale e lo svago, tutti raccolti e riassunti in un’unica soluzione.

Da non trascurare nemmeno lo Speciale Asciugatrici, gli utenti potranno approfittare di sconti fino al 50%, con possibilità di optare anche per il solito Tasso Zero, acquistando uno dei prodotti contrassegnati entro e non oltre il 19 aprile.

Tutte le offerte sono riassunte nel dettaglio a questo link, ricordate però che i prezzi indicati sono da considerarsi validi solamente online sul sito ufficiale, non nei punti vendita o altrove in Italia.