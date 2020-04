Expert continua sulla strada intrapresa nelle settimane precedenti riuscendo difatti a sorprendere le varie Unieuro e Esselunga con il lancio di tanti sconti e di prezzi incredibilmente bassi. Le riduzioni riguardano tutte le categorie merceologiche, dagli smartphone, passando per gli elettrodomestici, per finire con i prodotti afferenti all’informatica.

La maggior parte dei punti vendita in Italia risultano essere chiusi al pubblico, tuttavia alcuni negozi sono disponibili a consegnare la merce direttamente a casa, senza costi aggiuntivi. Se non interessati all’acquisto online, con spedizione gratuita, contattate telefonicamente il punto vendita più vicino alla vostra dimora per maggiori informazioni. I prezzi discussi nel nostro articolo sono attivi solo sul sito ufficiale.

Volantino Expert: queste sono offerte da non perdere

Le possibilità di acquisto del volantino Expert sono davvero molteplici, a partire dall’Oppo Reno 2Z (nella versione da 128GB di memoria interna) acquistabile a 349 euro. Osservando da vicino il settore non possiamo che sorprenderci a contemplare anche Oppo A9 2020 a 229 euro, Oppo Reno 2 a 449 euro e Oppo A5 2020 a 179 euro.

L’attenzione di Expert, almeno per quanto riguarda gli smartphone, si è riversata interamente sul brand Oppo, ma ovviamente le offerte non si limitano ai suddetti terminali, si estendono anche a categorie completamente differenti. La via più breve per risparmiare consiste nell’aprire il link al sito ufficiale, selezionare il settore di vostro interesse e navigare tra gli sconti. Ricordate sempre che gli acquisti sono effettuabili solo online con spedizione gratis.