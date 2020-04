Ubisoft vi fa un regalo, Assassin’s Creed 2 è in regalo da oggi

In questo periodo di quarantena di certo noi tutti vorremmo un uovo di Pasqua ad addolcire la permanenza, Assassin’s Creed 2 però non è affatto un cattivo sostituto in fin dei conti.

Il gioco in questione infatti sarà disponibile al download in modo completamente gratuito a partire da oggi 14 Aprile, una bella iniziativa da parte di Ubisoft che si mostra solidale nei confronti degli utenti.

Il gioco sarà disponibile al download senza nessuna scadenza, questo vuol dire che una volta scaricato, sarà vostro per sempre e senza nessuna limitazione.

L’iniziativa

Ubisoft effettivamente non è estranea a questo tipo di iniziative solidali nei confronti degli utenti, infatti più volte ha deciso di rendere gratuiti alcuni titoli importanti, come ad esempio Assassin’s Creed Unity, che la nota casa di videogiochi ha reso gratuito a seguito dell’incendio di Notre Dame di Parigi, donando anche mezzo milione di euro per aiutare ella restaurazione.

Assassin’s Creed 2 ha per molti utenti amanti della saga un grande valore, dal momento che gli stessi lo ritengono il migliore capitolo di tutta la saga, portato avanti dall’assassino Ezio Auditore, col quale potrete visitare numerose località dell’Italia rinascimentale tra cui: Firenze, Monteriggioni, Venezia, Forlì, San Gimignano e il Vaticano con Roma.

In questo capitolo vestirete anche i pani di Desmond Miles, che dovrà rivivere i ricordi del suo antenato per poter dare la caccia ai templari e recuperare la tanto desiderata mela dell’Eden.

Non vi resta che scaricare il gioco e iniziare a giocare, nell’attesa che questa quarantena termini presto insieme all’emergenza.