La grande sorpresa di questa primavera per quanto concerne il mondo della telefonia italiana è senza ombra di dubbio il lancio del nuovo provider, WindTre. Dalla metà dello scorso mese di marzo, Wind e 3 Italia hanno ufficializzato la loro fusione ed hanno unito finalmente le loro forze.

WindTre, con le ricaricabili c’è un nuovo servizio per lo smartphone

Oltre al lancio di nuove ed importanti promozioni low cost, WindTre vuole specializzarsi anche nel campo dei servizi per la telefonia mobile. La novità principale per le prossime settimane sarà ovviamente il rilascio delle prime linee internet 5G.

Con la presentazione delle prime ricaricabili, però i clienti di WindTre hanno scoperto anche alcuni importanti extra. Una delle sorprese, ad esempio, è il servizio Screen Protection per tutti coloro che decideranno di acquistare uno smartphone proprio attraverso l’operatore.

Gli abbonati che opteranno per l’acquisto di un dispositivo mobile in associazione alla ricaricabile – con la presenza dell’opzione Telefono Incluso – potranno acquistare al tempo stesso una garanzia per la tutela dello stesso smartphone. Aggiungendo una spesa mensile di 2,49 euro al prezzo base della promozione gli abbonati saranno coperti per eventuali danni accidentali al display del telefono.

La garanzia Screen Protecion si attiva nel momento del bisogno semplicemente chiamando il call center del provider al numero 0621129852. Una volta ricevuta la richiesta, gli operatori chiederanno al cliente di portare lo smartphone in uno dei centri assistenza della compagnia per la sostituzione del display.

Con questa garanzia tutti gli utenti avranno a disposizione un massimo di tre riparazioni per lo smartphone da esercitare in un tempo limite di trenta mesi.