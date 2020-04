Euronics riserva piacevoli sorprese agli utenti interessati all’acquisto di nuovi dispositivi di tecnologia generale, lanciando difatti una campagna promozionale decisamente interessante e ricca di occasioni da saper cogliere decisamente al volo per risparmiare il più possibile.

Tutti i prezzi che andremo ad elencarvi, è importante ricordarlo, risultano essere però attivi solamente nei punti vendita Euronics Bruno; le modalità di acquisto sono cambiate rispetto al passato, il consumatore può recarsi in negozio solamente per emergenze, in caso contrario potrà completare la compravendita via telefono, tramite WhatsApp, dal sito ufficiale o Facebook Messenger (la consegna avverrà sempre presso il domicilio effettivamente indicato).

Volantino Euronics: tutte le offerte migliori del periodo

I prezzi a cui avvicinarsi nell’idea del massimo risparmio sono davvero moltissimi, se volete puntare ad uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, consigliamo decisamente l’acquisto dello Huawei P30 Lite a 219 euro, un buon compromesso tra prestazioni e richiesta finale. L’iPhone 7 a 319 euro è una discreta occasione, anche se pensiamo sia ormai troppo datato per destare il giusto interesse nell’utente finale.

Sempre restando entro il brand Apple, la nostra attenzione viene catturata da MacBook Air nella versione da 13 pollici acquistabile al prezzo finale di 1099 euro, passando anche per lo splendido tablet Apple iPad da 349 euro (in vendita nella versione da 64GB di memoria interna, WiFi+cellular).

Tutte le offerte sono disponibili solo presso i negozi Euronics Bruno, per avere un’idea di alcuni dei migliori prezzi, aprite le pagine indicate in fondo all’articolo.