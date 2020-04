La nuova Legge di Bilancio 2020 ha recentemente proposto una nuova possibilità in grado davvero di soddisfare tutti i consumatori, sopratutto chi vuole contribuire attivamente ad un mondo più eco-friendly e con un minor impatto ambientale.

La base della proposta è la rottamazione di un’automobile al massimo Euro 3, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (in alternativa, si può rottamare un ciclomotore/motoveicolo sempre fino a Euro 3), garantendosi un incentivo pari a 1500 euro per l’acquisto di una nuova e-bike (nel secondo caso il bonus è di 500 euro).

Bicicletta elettrica gratis: le Regioni le regalano

Il voucher che l’utente riceverà potrà essere utilizzato entro 3 anni dall’erogazione presso i rivenditori aderenti; nell’eventualità in cui non fosse interessato all’acquisto di una e-bike, in alternativa potrà sfruttarlo per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici o di bike sharing.

I vantaggi elencati, è doveroso ricordarlo, al momento in cui vi scriviamo non risultano essere disponibili in ogni Regione del nostro paese, ma solamente nelle aree più colpite dall’inquinamento. In particolare risulta essere attivo in Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Toscana, Campania, Veneto e Umbria (presto potrebbe però venire esteso anche alle restanti).

Il voucher potrà essere speso per l’acquisto di un qualsiasi modello di e-bike, anche relativamente a prodotti già scontati, ma solo presso i rivenditori aderenti all’iniziativa; per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere visione del sito ufficiale e della pagina allocata dal Governo Italiano. Non escludiamo, ad ogni modo, che in tempi brevi la possibilità di acquisto verrà estesa anche alle Regioni non elencate direttamente nell’articolo.