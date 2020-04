L’offerta Wind3 Go 50 Top Plus è una delle tariffe operator attack del nuovo operatore nato dalla fusione tra i gestori Wind e 3 Italia. La promozione è una delle più convenienti per via del costo irrisorio previsto per il rinnovo mensile e i contenuti offerti dal gestore. Non tutti, però, possono effettuarne l’attivazione. Infatti, trattandosi di una tariffa operator attack, sarà necessario procedere con il trasferimento del numero da uno degli operatori virtuali scelti da Wind3.

Scopriamo come ottenerla e i quali sono i contenuti della promozione.

Passa a Wind3: i clienti MVNO possono attivare l’offerta Go 50 Top Plus a soli 5,99 euro al mese!

I clienti MVNO che effettuano l’attivazione dell’offerta Wind3 Go 50 Top Plus possono ottenerla a soli 5,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata attraverso il sito ufficiale http://www.windtre.it. I clienti possono ottenere la nuova SIM sostenendo una spesa di soli 10,00 euro, salvo promozioni locali; senza sostenere alcun costo di attivazione. Infatti, la spesa totale prevista al momento dell’acquisto ammonta a soli 15,99 euro, di cui 5,99 euro per il rinnovo anticipato della tariffa.

I clienti non andranno incontro a costi aggiuntivi o spese impreviste. A tal proposito è opportuno ricordare che in caso di esaurimento anticipato dei 200 SMS mensili, sarà previsto un costo di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

I servizi extra sono inclusi nel prezzo e comprendono: il servizio Ti ho Cercato Gratuito, il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno.