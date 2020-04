L’offerta WindTre con annessi ben 200 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, può essere richiesta da ogni consumatore sul territorio nazionale, questa è la sorpresa a cui tutti noi andiamo in contro nel momento in cui ci avvicineremo al mondo del brand unico, recentemente creato appunto da Wind e 3 italia.

Il suo nome è Unlimited 200 Special Edition, può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico, presenta un costo iniziale da sostenere variabile in relazione allo stato dell’utente. In poche parole, coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dovranno pagare 9,99 euro, mentre tutti gli altri (compresi i già clienti) saranno costretti a versare 19,99 euro; questo in aggiunta ai 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile.

A sorpresa è assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che poi sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretti a pagare una penale. Allo stesso modo, il canone mensile di 29,99 euro (valido per tutti), dovrà essere versato direttamente tramite credito residuo della SIM acquistata.

Passa a WindTre: la promozione che tutti vogliono

La promozione promette un buonissimo bundle di contenuti, a partire proprio dagli illimitati minuti e SMS da utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia, per finire poi sui 200 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Coloro che sono alla ricerca di una soluzione da tutto illimitato, potranno variare sulla WindTre Unlimited Easy Pay, stesso prezzo, pagamento tramite conto corrente bancario e vincolo contrattuale di 24 mesi, ma con giga illimitati.