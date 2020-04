Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, la maggior parte delle persone è costretta a rimanere a casa in una sorta di “isolamento”. A tale proposito, per superare al meglio questi momenti difficili hanno iniziato a prendere sempre più importanza le app di videochiamate.

Una sorta di ritrovo virtuale dove è possibile rimanere in contatto con amici, parenti o colleghi di lavoro. Infatti, tali applicazioni sono in primis utili per coloro che lavorano in smart working e devono avere un mezzo di comunicazione simile in modo da svolgere anche dei briefing aziendali. Stesso discorso vale anche per i docenti che con questi servizi messi a disposizione possono continuare le lezioni con i propri alunni attraverso lo studio online.

Le app migliori e più utilizzate al tempo della quarantena

Di questi tempi, ormai, le app di videochiamate sono diventate uno strumento molto utilizzato da milioni di clienti. Andiamo ad elencare di seguito, i migliori servizi attualmente disponibili con le relative caratteristiche: