WindTre non sfora il tetto dei 100 giga di traffico dati mensili, in questi giorni ha infatti deciso di lanciare una delle migliori promozioni che abbiamo mai visto prima, gli utenti possono richiedere l’attivazione della Unlimited 200 Special Edition con addirittura 200 giga al mese.

L’offerta, come è facilmente immaginabile, presenta un prezzo fisso decisamente elevato, in particolare parliamo di 29,99 euro a rinnovo, con addebito diretto sul credito residuo. L’attivazione è alla portata di ogni consumatore sul territorio italiano, coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero inizialmente pagheranno soli 9,99 euro, mentre i già clienti dovranno versare 19,99 euro.

WindTre: la nuova promozione da 200 giga

Tutto questo per riuscire a mettere le mani su una promozione che riserva 200 giga di traffico dati al mese, con annessi ovviamente minuti e SMS illimitati da poter utilizzare in tranquillità verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

La richiesta di attivazione dovrà essere presentata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, ricordate che alla cifra iniziale indicata dovrà essere aggiunto anche un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, oltre ovviamente al versare la prima mensilità.

E’ ancora attivabile, ad ogni modo, la promozione WindTre Unlimited con la quale gli utenti riusciranno a richiedere tutto illimitato sempre a 29,99 euro, ma in versione Easy Pay, ovvero raggiungibile solo ed esclusivamente tramite pagamento diretto con conto corrente bancario e vincolo contrattuale della durata complessiva di 24 mesi. Per ogni altra informazione in merito raccomandiamo di prendere visione delle pagine ufficiali sul sito di WindTre, la campagna è attiva fino al 19 aprile.