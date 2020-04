WindTre ha lanciato la migliore offerta in circolazione, una soluzione da soli 5,99 euro al mese tramite la quale gli utenti riescono ad attivare anche 50 giga di traffico, a patto che però rientrino in determinate categorie.

Esattamente alla pari delle più comuni operator attack del periodo lanciate dalle dirette concorrenti del mercato italiano, ecco arrivare la proposta di WindTre per migliorare la vita dei consumatori nostrani. La promozione prende il nome di Go 50 Top+, nasce con un prezzo finale di 5,99 euro, da versare esclusivamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, ma presenta comunque limitazioni in relazione alla provenienza iniziale.

Può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale solo ed esclusivamente dagli uscenti da un operatore virtuale che non sia però dipendente diretto dalla rete telefonica WindTre (esclusi PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, PosteMobile e similari), che sia disposto a richiedere la portabilità del proprio numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a soli 10 euro per l’acquisto della SIM, non è richiesto allo stesso tempo nessun altro costo aggiuntivo o vincolo contrattuale di durata.

Passa a WindTre: ecco la promozione perfetta

All’interno della promozione l’utente potrà comunque trovare 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da 200 SMS da poter utilizzare ed inviare a chiunque in Italia, per finire poi con minuti senza limiti sempre verso ogni numero di telefono.

Il canone, come indicato in precedenza, dovrà essere necessariamente versato tramite credito residuo, non è assolutamente richiesto il pagamento con conto corrente. Se cercate una soluzione di questo tipo vi dovrete affidare alla versione easy pay, sempre allo stesso prezzo, ma con annessi 100 giga al mese.