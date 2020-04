La serie tv popolare che sta attirando l’attenzione del target giovanile, ovvero Elite, è presente online con la terza stagione. In pochi giorni, c’è stato un forte interesse da parte dei suoi fan, i quali hanno esaurito tutti gli episodi disponibili.

Si tratta di una serie che tratta delle tematiche delicate, come l’adolescenza, la giovane età, le ragazzate (es. sbronze) e la sessualità sotto ogni punto di vista.

Il colosso streaming, Netflix, ha fin da subito dato il via libera alla produzione di questa serie, facendo innamorare i fan di alcuni personaggi che ne fanno parte.

Elite 4: ci sarà una quarta stagione?

Con il passare degli episodi, il cast si è continuamente aggiornato e la produzione ha deciso di inserire anche degli attori che hanno collaborato per la serie ‘La Casa di Carta’. Adesso ci troviamo alla terza stagione, ma considerando i risultati positivi che sta ottenendo ci aspettiamo, così come i suoi fan, un seguito e quindi la quarta stagione.

Dalle indiscrezioni che stanno emergendo in questo periodo, si sarebbe annunciata la conferma su una quarta stagione di Elite. Non solo, si presume che dietro alla terza stagione ce ne siano altre due da programmare, quindi una quarta e una quinta stagione.

Non sono notizie ufficiali e di conseguenza consideramole come tali, ma già una speranza da parte dei fan comincia a crescere piano piano, giorno dopo giorno. Naturalmente, finchè Netflix non annunci in modo ufficiale il seguito di Elite, non possiamo fare dei proclami definitivi. Non ci resta che attendere, considerando anche l’emergenza Coronavirus che sta bloccando momentaneamente tante produzioni riguadanti serie tv e film.