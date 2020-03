Trony supera le ultime offerte di MediaWorld e delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale dalle altissime potenzialità, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di ricevere un prodotto gratis seguendo un iter ben specifico.

In un periodo in cui tutti si è costretti in casa, forse è arrivato il momento di rinnovare il parco prodotti effettivamente a disposizione, ecco quindi arrivare l’occasione perfetta con il volantino Trony e tutti i suoi sconti speciali attivi esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale (non online sul sito ufficiale).

Volantino Trony: tutti gli sconti da non perdere assolutamente

Le offerte del volantino Trony iniziano con l’acquisto di un grande elettrodomestico o un televisore da almeno 499 euro, passando in alternativa per un piccolo elettrodomestico da 69 euro. Superato il primo step, l’utente ora può scegliere di imboccare due strade differenti.

Da un lato troviamo la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sul meno caro di due prodotti acquistati, di cui uno è proprio il suddetto. In alternativa, sarà possibile ricevere una riduzione del 100% sull’acquisto di tre prodotti, solo ed esclusivamente sui marchi effettivamente aderenti alla campagna promozionale.

Per conoscere nel dettaglio tutti gli sconti ed il volantino Trony non dovete fare altro che aprire le pagine elencate qui sotto, ricordate ad ogni modo che gli acquisti potranno essere completati esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.