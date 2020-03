Attivare una passa a Vodafone sta diventando sempre molto più semplice grazie alle incredibili campagne promozionali pensate dall’azienda in red per convincere i consumatori a richiedere una SIM ricaricabile.

Le ultime proposte passano per la Special Unlimited, la soluzione che prevede la possibilità di richiedere un bundle incredibile pari a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, affiancato da illimitati minuti per poter telefonare a chiunque si desideri, nonché comunque SMS senza limiti da inviare ad ogni numero di telefono.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente per coloro che si ritrovano in determinate condizioni, come in uscita da alcuni operatori telefonici nazionali.

Passa a Vodafone con la nuova Special Unlimited

La richiesta, da presentare esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, risulta essere riservata ai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, con piccole differenze sul prezzo finale di vendita.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro per l’acquisto della SIM e di 1 centesimo per la promozione in sé. A conti fatti, l’utente dovrà comunque pagare 6,99 euro al mese se cliente di CoopVoce e Tiscali, nonché 7 euro se invece in possesso di un numero di Iliad o di un altro virtuale.

Il canone mensile sarà da versare interamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non è obbligatorio richiederlo tramite conto corrente bancario (ma potrebbe venirvi proposto), sono da ritenersi assenti i vincoli contrattuali di durata di alcun tipo o similari.