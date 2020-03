Da qualche ora anche l’operatore virtuale Optima Mobile ha deciso di aderire all’iniziativa solidarietà digitale fatta partire da alcuni operatori italiani all’inizio di questo periodo di emergenza in Italia.

Negli scorsi giorni anche Vodafone e Tim hanno deciso di sostenere i propri utenti, segregati in casa, regalando loro Giga illimitati per un mese. Scopriamo l’iniziativa di Optima.

Optima Mobile: ecco l’iniziativa solidale durante questo periodo di emergenza

L’operatore ha deciso di avviare una campagna SMS informativa rivolta ad alcuni clienti ricaricabili con lo scopo di aumentare i loro Giga per tre mesi senza costi aggiuntivi. Ecco un esempio di SMS che stanno ricevendo alcuni clienti: “Gentile cliente, a casa con gli italiani c’è Optima! Ti regaliamo 20 GB in più al mese per i prossimi tre mesi #iorestoacasa #Optimainsiemeate“.

Nel dettaglio sono 20 GB di traffico internet mobile per 3 mesi. L’offerta aggiuntiva andrà ad attivarsi automaticamente ed il cliente riceverà un SMS di conferma. Entro ieri, 25 marzo 2020, l’iniziativa dovrebbe essere stata presentata da Optima Mobile, raggiungendo tutti i clienti coinvolti. Se non avete ancora ricevuto un SMS, si vede che l’operatore ha voluto scegliere altri utenti, che hanno meno Giga di traffico nella propria offerta.

Si tratta di una iniziativa in linea con l’appello di Solidarietà Digitale promosso anche alla luce dei provvedimenti restrittivi presi negli ultimi giorni in tutta Italia tramite i relativi Dpcm. Per scoprire tutte le offerte che l’operatore sta proponendo in questo periodo, non vi resta altro che dare un’occhiata al suo sito ufficiale sicuramente potrete trovare un’offerta che fa per voi!.