La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video ha finalmente introdotto la possibilità di creare differenti profili utenti sullo stesso account, in modo da avere watchlist separate.

La funzione al momento non è ancora disponibile in Italia, ma non possiamo escludere che lo possa essere nel giro di qualche giorno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Prime Video: attivare più profili sullo stesso account

Il colosso di Seattle si è finalmente deciso a colmare una lacuna molto importante del proprio servizio. Finalmente sarà possibile aggiungere ulteriori profili utenti su uno stesso account Prime Video oltre a quello principale, per un totale massimo di 6 profili. In questo modo tutti i membri della stessa famiglia potranno avere la propria lista personalizzata dei video da vedere.

Come anche succede sulla piattaforma Netflix e Disney+, anche con Prime Video sarà presto possibile creare profili dedicati ai bambini, tramite i quali solo i contenuti per i più piccoli saranno visibili. In questo modo potrete anche soddisfare i bisogni dei vostri piccini anche durante la quarantena forzata di questo periodo.

Le pagine di supporto attualmente sono già disponibili in Italiano, ma la funzionalità al momento non sembrerebbe essere disponibile nel nostro Paese, del resto Amazon stessa ha avvisato che i profili sono attivabili in una lista ristretta di paesi, che però al momento non sono stati menzionati. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte della piattaforma, dato che la funzionalità è stata scoperta dalla comunità degli sviluppatori di XDA. Sicuramente vi terremo informati nei prossimi giorni.