Mancano 6 mesi all’arrivo di Riverdale 5, o almeno si spera. La serie americana è di tipo teen drama ed è ispirata ai personaggi degli Archie Comics, una susseguirsi di fumetti nati negli anni ’40. Essa comprende molti colpi di scena, intrecci inaspettati e un cast già visto precedentemente. Se siete alla ricerca di una semplice trama vi consiglio un altro articolo. Qui vi dirò alcune delle più curiose notizie riguardanti la serie tv.

Riverdale 5: le curiosità

Colei che in 13 Reason Why rappresenta Veronica Lodge (nella serie Camila Mendes), fece il provino per cercare di ottenere il ruolo di Betty Cooper ma fu “superata” da Lili Reinhart. Tale notizia è stata confermata dalla stessa Camila Mendes (che fa parte del cast di Riverdale) in un’intervista con Entertainment Weekly.

Camila Mendes ha sinceramente detto a Office Magazine di non essere mai riuscita a parlare con Cole Sprouse nonostante frequentassero la stessa università di New York. Afferma però, per paradosso, di aver parlato col fratello gemello Dylan, durante una delle feste del campus.

La stessa Camila ammette di aver iniziato la sua carriera attoriale con Riverdale nel 2017. Durante i provini si cercava una ragazza che non fosse di origini latine, ma Mendes era brasiliana. Noncurante fece di tutto per ottenere la sua parte. Durante un’intervista a Glamour ha affermato: “Io sono brasiliana, ma non sono cresciuta in Brasile. Sono nata e cresciuta in America, non voglio fingere di essere chi non sono per rientrare in uno stereotipo. Quando è arrivata questa parte, ho sentito di non dover fingere di essere chi non sono“.