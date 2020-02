Finalmente Netflix ha comunicato che la quarta stagione di Tredici, 13 Reasons Why, si farà. Non c’è stato però un annuncio in pompa magna, ma solo qualche notizia diffusa negli articoli di fondo dei vari magazine specializzati, giusto per far sapere ai fan che la quarta sarà anche la stagione finale dello show.

Sebbene è prematuro parlare della trama, da alcuni dettagli raccolti sembra che Tredici 4 si concentrerà sui protagonisti giunti all’ultimo anno di liceo. Per avere un’idea più precisa dovremo dunque attendere che gli sceneggiatori si sbilancino con qualche dettaglio.

Tredici: le nuove puntate su Netflix, ecco le ultime novità

Per quanto riguarda il cast, la stagione 4 di 13 Reasons Why dovrebbe dare il benvenuto a nuovi attori come Gary Sinise nei panni del dottor Robert Ellman, un terapista che aiuterà Clay a combattere la depressione e l’ansia per il lutto, e JanLuis Castellanos nel ruolo di Diego Torres, leader di una squadra di football che inizierà a provare qualcosa per una delle studentesse della Liberty High.

Parlando di lunghezza della stagione, Netflix non ha ancora confermato il trend dei tredici episodi come nelle precedenti, ma niente esclude che Tredici 4 potrebbe avere un numero inferiore di episodi. Come sempre tutti gli episodi della prossima e delle vecchie stagioni saranno disponibili sulla piattaforma.

In definitiva però lo show potrebbe tornare su Netflix ancora in agosto, rispettando il consueto appuntamento annuale a cui la piattaforma ci ha abituato per il lancio delle nuove stagione di tutti i serial. Infine, sembrerebbe che le riprese dei nuovi episodi siano già cominciate da diversi mesi e, dunque, che la serie sia prossima alla post produzione.