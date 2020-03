Il Covid-19, comunemente conosciuto come Coronavirus, sta causando moltissime vittime in tutto il mondo, obbligando gli Stati a chiudere le scuole per prevenire il contagio tra i giovanissimi. In un periodo così buio per la popolazione mondiale, Google, TIM e WeSchool hanno deciso di unire le forze per supportare le scuole italiane nel programma didattico tramite gli strumenti digitali.

Google offre la G Suite Education, il bundle perfetto per creare occasioni di apprendimento a distanza con gli studenti stessi, in modo da avere la possibilità di organizzare i compiti e promuovere la collaborazione per una comunicazione più efficiente (con anche la trasmissione delle videolezioni sempre a distanza).

Google, TIM e WeSchool uniscono le forze contro il Covid-19

TIM, dal canto suo, collabora con WeSchool per la realizzazione di un help desk online per fornire supporto tecnico e didattico a tutti gli utenti legati alle scuole del nostro paese, nell’attivazione e nell’utilizzo degli strumenti di Google.

Questo servizio rientra nel progetto di Risorgimento Digitale, il cui scopo è davvero quello di offrire assistenza sul collegamento dei dispositivi, sulla creazione degli account o sulla gestione delle lezioni a distanza per mezzo dei software Google Classroom e Hangouts Meet.

L’iniziativa nasce come risposta corale all’emergenza del Coronavirus, con il supporto e la collaborazione di CampuStore, Google for Education Partnet e C2 Group. L’attivazione dei servizi offerti è possibile, previa registrazione da parte dell’istituto scolastico direttamente al sito internet seguente. Successivamente sarà necessario inviare, tramite un messaggio di posta elettronica, la conferma di registrazione ai partner di Google, agli indirizzi google@campustore.it o google@c2group.it.