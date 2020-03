Trony nasconde all’interno del proprio volantino una promozione ed una sorpresa da urlo, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di spendere davvero pochissimo sotto ogni punto di vista, grazie alla soluzione chiamata Prendi 3 Paghi 2.

La campagna promozione che andremo a raccontarvi nel nostro articolo non risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente in alcuni punti vendita aderenti all’iniziativa. Gli acquisti dovranno essere completati nei negozi fisici, non sarà possibile effettuarli direttamente sul sito ufficiale.

Ricevete le offerte ed i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, correndo ad ISCRIVERVI subito al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Trony: le offerte sono davvero tantissime

Il meccanismo alla base della soluzione Prendi 3 Paghi 2 risulta essere molto invitante, anche se non propriamente innovativo. Gli step da seguire sono ben definiti e chiari, prima di tutto il consumatore deve scegliere di acquistare un grande elettrodomestico/TV da almeno 399 euro o un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro.

Compiuto il primo passo si troverà di fronte ad un bivio, da una parte il secondo acquisto di un dispositivo a scelta (tra i tanti marchi aderenti), con la ricezione finale della riduzione del 50% sul valore del meno caro della coppia. Dall’altro, invece, l’acquisto di altri due modelli completamente a scelta, per il raggiungimento di uno sconto finale del 100% sul meno caro dell’intero trittico.

Per il volantino Trony e per scoprire tutte le possibili combinazioni, ora non vi resta che aprire le pagine che potete trovare elencate nel dettaglio qui sotto direttamente nel nostro articolo.