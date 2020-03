Ricordate la demo uscita per PS4, anni fa, di nome P.T. e che avrebbe dovuto essere un saggio di Silent Hill? Quella demo rimase una leggenda nei videogiochi, a causa dell’improvvisa interruzione del progetto di Kojima sul nuovo capitolo di Silent Hill. I fan di tutto il mondo erano rimasti molto delusi da questa decisione e dallo scioglimento della Kojima Production dalla Konami. Ma le voci ultimamente sono state insistenti sul possibile cambio di programma che rimetterebbe in ballo questo capitolo mai uscito.

Cosa sappiamo sui due capitoli di Silent Hill e sull’esclusiva Sony

Recentemente più di una testata avrebbe rilasciato delle nuove indiscrezioni in merito alla questione. In particolare Jack of All Controllers, oltre a confermare i piani di Konami e Kojima, sosterrebbe anche che il capitolo sarà esclusiva PlayStation 5. È chiaro che al momento si tratta unicamente di ipotesi.

Tuttavia anche la testata Rely on Horror avrebbe rilasciato simili indiscrezioni. Non solo confermerebbe le voci sul nuovo capitolo di Kojima, ma sosterrebbe che in lavorazione ci sia anche il reboot della saga. Circa quest’ultimo, Rely on Horror sostiene che già da almeno un anno sia in lavorazione e si trovi ad una fase già avanzata. A questo progetto collaborerebbero anche Keiichiro Toyama, sceneggiatore e direttore del primo Silent Hill, e Akira Yamaoka (compositore delle musiche). Insieme a loro, anche Masahiro Ito dovrebbe far parte del progetto. Ito è il famoso monster designer il quale avrebbe recentemente annunciato di essere a lavoro con un suo nuovo progetto. Speriamo di darvi presto nuove informazioni.