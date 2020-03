Quello che stiamo vivendo è un periodo particolarmente difficile, a causa dell’emergenza coronavirus che ci spinge a restare in casa. Fortunatamente però ci sono tantissime piattaforme di contenuti in streaming, come Amazon Prime Video, che ci alleviano la sofferenza.

Proprio di questa vogliamo parlare oggi, che lo scorso venerdì 13 marzo 2020 ha lanciato il nuovo show intitolato Celebrity Hunted, dove 8 personaggi del mondo dello spettacolo dovranno riuscire a scappare da cacciatori professionisti per ben 14 giorni. Scopriamo insieme i dettagli di queste prime puntate.

Amazon Prime Video lancia Celebrity Hunted

Per chi ancora non avesse sentito parlare di questo show, gli otto protagonisti in gara sono Francesco Totti, l’artista Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre presentatore Costantino della Gherardesca, e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Dal prossimo 20 marzo 2020 sarà in edicola anche un fumetto dedicato, ispirato alla serie TV e scritto da Mario Gomboli.

Durante la prima puntata abbiamo assistito al ritrovo di tutti gli 8 personaggi e alla loro prima fuga. Francesco Totti ha deciso di assumere un suo sosia per cercare di sfuggire ai cacciatori, mentre lui ha deciso di ritirarsi in un monastero vicino a Roma, diventando così Don Francesco. Fedez ed il suo compagno di viaggio Luis Sal hanno invece deciso di cancellare le proprie tracce recandosi in Molise con un carro funebre, per cercare di dare poco nell’occhio.

L’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra hanno optato per Napoli, proprio come Costantino della Gherardesca. Infine Diana del Bufalo ed il compagno di gioco Cristiano Caccamo si sono diretti in Abruzzo, dove hanno dormito, per la prima notte, in una roulotte abbandonata in un bosco. Se siete curiosi di scoprire come andrà avanti la storia di ognuno, non dovete fare altro che recarvi sul sito ufficiale della piattaforma.