L’azienda cinese Honor sta preparando l’arrivo sul mercato del successore dello scorso Honor 20S, uno smartphone presentato sul mercato durante lo scorso mese di settembre. Stiamo parlando del prossimo Honor 30S e quest’oggi è trapelata online una immagine render di questo dispositivo.

Honor 30S: ecco il design secondo questo nuovo render

Grazi all’arrivo online di questa nuova immagine render, possiamo dare un primo sguardo a quello che dovrebbe essere il design della backcover posteriore del nuovo smartphone di casa Honor. Dal render in questione, possiamo notare come sia presente una zona rettangolare (ormai un trend di questi primi mesi del 2020) in cui sono collocati i sensori fotografici posteriori. Dall’immagine purtroppo non si riesce a vedere il numero di fotocamere presenti, ma immaginiamo comunque che ce ne saranno almeno tre, se non addirittura quattro.

Per il resto la backcover è totalmente pulita, fatta eccezione per la zona in basso dove è presente il logo dell’azienda. In questo render possiamo poi osservare una delle probabili colorazioni dello smartphone, che sembra cangiante dal bianco al rosa. Si riesce poi a intravedere il frame laterale del device e sembra che ci sarà proprio un sensore biometrico fisico per lo sblocco del device. Per questo motivo, è molto probabile che il prossimo Honor 30S disporrà di un display IPS LCD.

In questi ultimi giorni sono arrivate anche alcune indiscrezioni riguardo alla dotazione hardware del device. Stando a quanto trapelato, ad alimentare il prossimo Honor 30S potrebbe esserci il processore HiSilicon Kirin 820 e, a quanto pare, dovrebbe esserci anche il supporto alle nuove reti 5G.