Sappiamo bene che Huawei presenterà a breve la sua nuova line-up di smartphone della serie Huawei P40. Nonostante questo, per il prossimo mese il produttore cinese ha in mente di presentare la nuova serie di smartphone Huawei Nova. Di uno di questi smartphone, ovvero del futuro Huawei Nova 7 SE, sono arrivate nuove informazioni.

Huawei Nova 7 SE in arrivo ad aprile con supporto al 5G

Al momento l’azienda cinese Huawei non ha presentato nessuno smartphone medio di gamma dotato del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Le cose potrebbero però cambiare nel corso dei prossimi mesi. Le nuove indiscrezioni trapelate in rete, infatti, ci suggeriscono che uno dei prossimi mid-range del produttore cinese avrà proprio il supporto alla connettività 5G.

Al momento l’azienda non ha svelato un processore medio di gamma in grado di supportare questa connettività. Per questo motivo è molto probabile che con il prossimo Huawei Nova 7 SE debutterà un nuovo processore, che potrebbe essere denominato HiSilicon Kirin 820 5G. Ma le nuove informazioni non riguardano solamente il processore.

Sono infatti arrivate alcune altre informazioni di rilievo. Secondo queste ultime, sul prossimo medio di gamma a marchio Huawei potremmo trovare un display con foro con una diagonale pari a 6.5 pollici, ma al momento non sappiamo quale sarà la fotocamera anteriore prescelta e quale risoluzione avrà il pannello. Sembra poi che sarà presente un sensore biometrico fisico laterale. Quest’ultimo dettagli ci lascia pensare che potremmo trovare un display AMOLED e non IPS. La batteria del dispositivo dovrebbe supportare la ricarica rapida da 22.5W, mentre il comparto fotografico dovrebbe prevedere un sensore fotografico principale da 64 megapixel, ma non sappiamo quanti sensori fotografici ci saranno in totale.

Per ora queste sono le poche informazioni che conosciamo di questo nuovo device con supporto al 5G di Huawei, ma scopriremo ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane.